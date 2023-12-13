Okan Buruk: "Hedefimiz Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebilmek"

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Kopenhag'a konuk olan Galatasaray, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla grubu 5 puanla 3. sırada tamamladı. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün kazanmak bizi üst tura götürüyordu. Hedefimiz buydu. Rakibimizin savunmada bekleyeceğini, topu bize vereceğini, geçiş hücumları deneyeceğini biliyorduk. Kanatlardan yapacağımız hücum önemliydi. Burada iki tane aslında bire bir iyi oynayacak kanat oyuncumuz Zaha ve Tete ile başladık. Savunma beklerimiz de burada hücuma katmak, ön alanda Mauro ve Kerem'in hareketliliği ve ceza sahası çevresindeki hareketlilik ile pozisyon bulmak istiyorduk. İlk yarı çok net üretemedik. Rakibimiz de tabii ki hiç pozisyona girmedi. Genel olarak çok fazla rakibimize pozisyon vermesek de bir tane kötü bir gol yedik. Savunmadan stoperlerimizin gereksiz uzun topları, gereksiz merkezi oynamaları zaman zaman bizi zorladı. Çünkü kanatların hep boş olduğunu ve buradan gittiğimizde çok rahat pozisyona geleceğimizi biliyorduk. Oyunun devamında yaptığımız hamlelerle bence oyunu da ele aldık. Yani çok fazla da gol pozisyonuyla kaleye yaklaştık. Belki bir gol atsaydık ikinci golü de bulma şansımız çıkabilirdi. Net pozisyonlara da girdik; ama sonuç olarak golü bulamadık. Rakibimizin oyunu burada oyunu tuttu bizi. Bir tane belki sürpriz bir çıkışla attıkları golle maçı kazandılar" diye konuştu.

"Hedefimiz finale kadar gidebilmek"

Zorlu bir grupta oyuncuların ellerinden geleni yaptıklarını belirten Buruk, "Bizim için hedefin devam ettiğini söylemek istiyorum. Son 32'ye Avrupa Ligi'ne kaldık. Oradan yolumuz tabii ki her zaman olduğu gibi Avrupa'da kupa kazanmak. Yani hedefimiz finale kadar gidebilmek. Turları geçmek. Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istiyorduk. Son 16’ya kalmak istiyorduk. Böyle bir şans da elimize gelmişti. Böyle zorlu bir grupta bunu maalesef başaramadık. Bunun üzüntüsünü yaşarken bir yandan da yeni bir hedef bizi bekliyor. Ona adapte olacağız artık ve onun yanında tabii ki Türkiye liginde şampiyonluk yolu bizi bekliyor. Ona da devam edeceğiz. Ben oyuncularımı tabii ki gayretlerinden dolayı kutlamak istiyorum. Çünkü zorlu fikstürde, zorlu bir grupta ellerinden geleni yapmaya çalıştılar; ama maalesef sonunu getiremedik” ifadelerini kullandı.