Okan Buruk açıklamalar yaptı! Avrupa Ligi için büyük mesajlar

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde Galatasaray, Kopenhag deplasmanına konuk oldu.

Parken Stadyumu'ndaki maçı Galatasaray, 1-0'lık skorla kaybetti.

Karşılaşmada Kopenhag'a galibiyeti getiren golü 58. dakikada Lukas Lerager attı. Kopenhag'da golü atan Lerager, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Manchester United'ın sahasında Bayern Münih'e 1-0 kaybetmesiyle 5 puanla grubu 3. sırada tamamladı.

Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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Maçın ardından ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, sözlerine şu şekilde başladı:

"Kazanamadığımız için üzgünüz"

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirten Okan Buruk, şunları dedi:

Kaybetmek istemiyorduk. 2 seçeneğimiz vardı. Kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek ya da diğer maça göre Avrupa Ligi'nde devam etmek. Oyun beklediğimiz gibi oldu. Maça başlarken kanat oyuncularına büyük iş düşüyordu. Merkezi kapatıyorlardı. Burada daha çok üretmek istiyorduk ama ilk yarıda çok net pozisyon üretemedik. İkinci yarıda daha çok ürettik. Ziyech ve Mertens'in oyuna almak istiyorduk. Hücumda bize enerji getirecek oyuncular kenara geldiği anda gol yedik. Daha sonra Bakambu ile iki forvete döndük. Belki birinci golü bulsak, ikinci golü de bulabilirdik. Çok fazla orta yaptık ama forvetlerimizi buluşturamadık. Net kurtarışlar, çizgiden çıkan toplar oldu. Kazanamadığımız için üzgünüz.

"Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Ligi"

Yeni bir hedefleri olduğunu söyleyen Buruk, şu ifadeleri kullandı: