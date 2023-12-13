Okan Buruk açıklamalar yaptı! Avrupa Ligi için büyük mesajlar
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag mağlubiyetinin ardından "UEFA Avrupa Ligi'nde yeni bir hedef bizi bekliyor. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi oynadık. Avrupa Ligi'ni yıllarca önce kazandığımız gibi kazanabiliriz. Şu anda hedefimiz bu" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde Galatasaray, Kopenhag deplasmanına konuk oldu.
Parken Stadyumu'ndaki maçı Galatasaray, 1-0'lık skorla kaybetti.
Karşılaşmada Kopenhag'a galibiyeti getiren golü 58. dakikada Lukas Lerager attı. Kopenhag'da golü atan Lerager, 90. dakikada kırmızı kart gördü.
Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Manchester United'ın sahasında Bayern Münih'e 1-0 kaybetmesiyle 5 puanla grubu 3. sırada tamamladı.
Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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"Halil Umut Meler'e ve hakem camiasına geçmiş olsun"
Maçın ardından ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, sözlerine şu şekilde başladı:
Birincisi dün Türkiye'de gerçekleşen saldırıyı kınayarak başlamak istiyorum. Ülke futbolu için dönüm noktası olmasını diliyorum. İnşallah adımlar atılır. Halil Umut Meler'e ve hakem camiasına geçmiş olsun.
"Kazanamadığımız için üzgünüz"
Kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirten Okan Buruk, şunları dedi:
Kaybetmek istemiyorduk. 2 seçeneğimiz vardı. Kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek ya da diğer maça göre Avrupa Ligi'nde devam etmek. Oyun beklediğimiz gibi oldu. Maça başlarken kanat oyuncularına büyük iş düşüyordu. Merkezi kapatıyorlardı. Burada daha çok üretmek istiyorduk ama ilk yarıda çok net pozisyon üretemedik. İkinci yarıda daha çok ürettik. Ziyech ve Mertens'in oyuna almak istiyorduk. Hücumda bize enerji getirecek oyuncular kenara geldiği anda gol yedik. Daha sonra Bakambu ile iki forvete döndük. Belki birinci golü bulsak, ikinci golü de bulabilirdik. Çok fazla orta yaptık ama forvetlerimizi buluşturamadık. Net kurtarışlar, çizgiden çıkan toplar oldu. Kazanamadığımız için üzgünüz.
"Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Ligi"
Yeni bir hedefleri olduğunu söyleyen Buruk, şu ifadeleri kullandı:
Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Ligi. Yeni bir hedef bizi bekliyor. Galatasaray'ın kupa kazanabileceği yeni bir yol. Bundan sonraki hedefimiz kupayı kazanmak. Orada finale kadar gidebilmek. Zor bir maçtı. Yüzde 100 hazır olmayan oyuncular vardı. Böyle zorlu bir maçtan kazanarak çıkmak istiyorduk ama kazanamadığımız için üzgünüz ama yol devam ediyor. Ligde iyi durumdayız. Avrupa'da da tekrar kupa kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Buraya gelen taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Üzgünüz. Böyle zorlu bir gruptan çıkmayı başaramadık ama artık yeni bir hedefimiz var.
"Avrupa Ligi'ni yıllar önce kazandığımız gibi kazanabiliriz"
Kupayı kazanabileceklerini belirten Okan Buruk, şu değerlendirmeyi yaptı:
Oynadığımız oyun ve aldığımız puanın eşleştiğini düşünmüyorum. Daha yüksek puan almamız gerekirdi. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde yeni bir hedef bizi bekliyor. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi oynadık. Bu bizi Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 için heyecanlandırmıştı. Şimdi Avrupa Ligi'ni yıllar önce kazandığımız gibi kazanabiliriz. Şu anda hedefimiz bu. Orada da zorlu rakipler bu olacak. Şampiyonlar Ligi'nde oyun bize ümit veriyor.
"Daha net ortalar yapmalıydık"
Buruk'un açıklamalarının devamından önemli başlıklar şu şekilde:
"22 şut attık. 40'tan fazla rakip ceza sahasına girdik. Yaptığımız ortalar... Rakip kendi ceza sahasına kadar çekildi. Kötü gördüğümüz oyunda bile önemli sayılara ulaşmamız gerekiyordu. Daha net ortalar yapmamız lazımdı."
"Bizim kalitemizdeki takım daha iyisi yapmalıydı"
"Hakim Ziyech kısa süre idmana çıktı. Bu maç için 30-35 dakika girmesi için konuştuk. Dries Mertens ve Ziyech'i çağırdığımda oyun 0-0'dı. Üretken değildik ama sayı olarak iyi işler yaptık. Sonuca yansıtmalıydık. Bizim kalitemizdeki takım daha iyisini yapmalıydı. Kanatları rakip boş bıraktı, buralardan rahat gittik. Ama ceza sahası içinde topla buluşamadık."
"Bizim için şanssız bir geceydi"
"Bizim için şanssız bir geceydi. Sakatlıklar vardı, en iyi, en fit olduğumuz dönem değildi. Bekleyen ve kapanan bir takıma karşı topu daha hızlı çevirmeniz gerekiyordu. İlk yarıda bunu daha iyi yapamadık ama ikinci yarıda iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Burada hem hız ve hem üretkenliğe ihtiyacımız vardı. Kopenhag 1-0'dan sonra çok fazla geri çekildi. Biz de açmaya çalıştık ama başaramadık."
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