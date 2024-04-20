Okan Buruk açıkladı! Bu kadro engellerini dahi aşacak... Alacağı karar ile ilgili yaptığı o açıklama

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Hatayspor'u 1-0 yendi. Maçın ardından Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü, düzenlenen basın toplantısında konuştu. Buruk, Sözlerine vefat eden Haber Global Spor Servisi kameramanı Samet Kulak ve İstanbul'daki yangında vefat edenler için baş sağlığı diyerek başladı.

"İÇ SAHADAKİ PERFORMANSIMIZIN ALTINDA KALDIK"

Galip geldiklerini ancak sahadan mutlu ayrılmadığını belirten Okan Buruk, "Galatasaray'ın iç sahada ortaya koyduğu performansın daha altında kalmamız. Çok iyi oyuncular, kaliteli sahibiz. Top bizdeyken bireysel ve takım olarak daha iyi işler yapmasını bekliyoruz. Erken gol attık. Rakip rahat bıraktı bizi, buna rağmen hücumda istediğimiz performansı yapamadık. Rakibimizin uzun top üzerinden oynayacağını biliyorduk. Maçın sonunda veri olarak çok öndeyiz ama kendi kalitemizin daha altında oyun ortaya koyduk. Bunun nedenlerinden belki biri uzun bir ara oldu. Gergin de bir ortam var. Ülke üzerinde gergin bir ortam var. Spor üzerinde gergin bir ortam. Siz oyuncuları psikolojik olarak ne kadar hazırlasanız da zaman zaman oyuncuların performansları bu tür maçlarda düşük olabiliyor. Bunun uzun süreceğini düşünmüyorum. Şampiyonluk hedefimizi daha net bir şekilde ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Son 7 maçımızı da kazanarak ligi bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Buruk, ligde bir sonraki hafta deplasmanda oynayacakları Alanyaspor'un formda bir takım olduğunu ifade ederek, "Biraz da bizim takım rakibe, maça göre şekil alabiliyor. Biraz da bunu değiştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"SÜPER KUPA MAÇINA TAM KADRO ÇIKACAĞIZ"

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Fenerbahçe'nin, TFF Süper Kupa maçına U19 Takımı ile çıkma kararı alırsa kendisinin nasıl bir kadro ile sahaya çıkacağının sorulması üzerine Buruk, "Bu bizim sorunumuz değil. Alanya hangi kadro ile çıkıyor diye bakmıyoruz. Bir sonraki maç Pendikspor, hangi kadro ile çıkıyor diye bakmıyoruz. Biz gideceğiz, maçımıza normal kadromuzla belirlenen yerde ve saatte çıkacağız. Urfa halkı da bizi bekliyor. İki büyük takımı görmek istiyor. Kendi programımız üzerinden gideceğiz. Kimle çıkar, ister çıkmaz rakibimizin kararı. Biz çıkıp kendi kadromuzla maçımızı oynamak istiyoruz. Lig nasıl önemliyse Süper Kupa da aynı şekilde bizim için önemli" yanıtını verdi.



"İSTEYEN İSTEDİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, yaşanan olaylarla ilgili saha dışında kalmak istediklerini dile getiren Buruk, "Ana amacımız sahanın içinde kalmak. Çünkü herkes her şeyi söyleyebilir. Bu ülkede isteyen istediğini söylüyor, istediğini yaptırıyor ve karşılığında ceza da almıyor. Tehdit eden de, farklı davranan da cezasını almıyor. Böyle bir özgürlük varken de bu özgürlükleri kullanmak isteyenler oluyor. Ben teknik direktör olarak sahada kalmak istediğimi söylüyorum. Fenerbahçeli oyuncularla, Fenerbahçeli teknik heyetle arkadaşız. Milli takım kampına bakıyorsun Fenerbahçeli, Galatasaraylı oyuncular birbirine sarılıyor. Benim de birçok Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonlu arkadaşım var. Sokakta da biz el ele, kol kolayız. Bunu bozmak isteyen insanlar ortaya çıkabiliyor. Bunla ilgili de zamana ihtiyaç var. Futbolun gerçek sahipleri burada kalıp, futbolun gerçekten sahip olmayan insanlar bu işin içerisinden çekileceklerini ümit ediyorum. Halil Umut Meler'in dövülmesi bu ülkede yaşanmadı mı? O zaman herkes ayağa kalktı herkes ziyarete gitti. Yine benzer şeylerin ortaya çıkarılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu da spor için üzücü. Devletimizin de ortamı sakinleştirecek kararlar almasını bekliyoruz. Çok fazla futbolun dışında gitmeden biz saha içerisinde en iyisini vermek zorundayız. Seyirciler futbol seyretmek istiyor. Hepsinde sevgi var. İki tane çok başarılı Fenerbahçe ve Galatasaray takımı var. Ligde inanılmaz bir çekişme var. Son yılların en çekişmeli ligi. İkisi de kazanarak devam ediyor. Bizim için son 7 hafta. Şampiyonluğa odaklanmamız bizim için daha doğru olacak" dedi.