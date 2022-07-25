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Spor Okan Buruk 2 oyuncunun biletini kesti
Spor

Okan Buruk 2 oyuncunun biletini kesti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'yu takımda düşünmüyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 13:59:00 -
Okan Buruk 2 oyuncunun biletini kesti

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanlanan Galatasaray’da, transfer hareketliliği sürerken takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş belli oluyor.

Geçtiğimiz sezon en çok orta saha mevkisinden şikayet alan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon için Sergio Oliveira’yı takıma kazandırmıştı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, orta saha mevkisi için en az iki tane daha transfer yapacaklarını belirtmişti.

Geçen sezon orta sahanın yükünü çeken ve eleştirilerin odak noktası haline gelen Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'yla yolların ayrılması planlandı.

Taylan ve Berkan ile olmayacağını anlayan sarı-kırmızılı yönetim, genç oyuncuların geleceği ile ilgili kararı aldı.

Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'nun gelecek sezon bonservisiyle gitmesi yönünde konuşuluyor. İlgi çekici bir teklif gelmemesi halinde ise oyuncuların, kiralık olarak gönderilmesi planına geçilecek.

Geçen sezon orta sahada birçok maçta birlikte süre alan oyuncular, skora katkı yapamamaları ve alınan olumsuz sonuçların nedeni olarak gösterilmiş, eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Erzurumspor'dan Galatasaray'a bedelsiz olarak 2019 yazında transfer olan Taylan Antalyalı, geçen sezon 42 resmi maçta forma giydi.

Alanyaspor'dan 4 milyon euro bedelle geçen yaz Galatasaray'a transfer olan ve 2026'ya kadar sözleşmesi olan Berkan Kutlu ise 47 resmi maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.

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