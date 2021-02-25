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Medya Okan Bayülgen'e şok! 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak
Medya

Okan Bayülgen'e şok! 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

Okan Bayülgen hakkında Muhammet Çumanoğlu isimli kişiye programında hakaret iddiası ile açılan soruşturma tamamlandı. Bayülgen , 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçu kapsamında, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 18:51:00 -
Okan Bayülgen'e şok! 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

Okan Bayülgen, yaklaşık 1 yıl önce Muhammet Çumanoğlu isimli şahsa, 'geri zekalı' diyerek hakarette bulunmuş, o anların kaydını alan Çumanoğlu ise videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

2 yıldan 4 yıla kadar hapisle yargılanacak

Paylaşımın ardından Bayülgen hakkında suç duyurusunda da bulunan Muhammet Çumanoğlu, olayı mahkemeye kadar taşıdı. Soruşturması tamamlanan olayda mahkeme, Okan Bayülgen'in hakaret etmesini kabul etmesi üzerine 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçu kapsamında, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması kararını verdi.

"Ahkam kesen kişiler hakkında kullandım"

Söz konusu kelimenin kişilik haklarını zedeleyecek boyutta olması nedeniyle hakim karşısına çıkacak olan Bayülgen, ifadesinde şunları kaydetmişti:

"Muhammet Çumanoğlu'nun yayınladığı ve benzeri videolar çeken kişilerle ilgili program sırasında tanımlama yaptım. Sosyal medya üzerinden duygusal ilişkiler ve aşk üzerine yorumlar yapıp görüşlerini sunan, ahkam kesen kişiler hakkında 'geri zekalı' ibaresini kullandım. Bu ifadenin müşteki ile ilişkisi olmadığı, programın yayın akışından anlaşılacaktır."

"Müvekkilimi çok zor durumda bırakmıştır"

Muhammet Çumanoğlu'nun avukatı ise yaptığı açıklamada, "Bu program kendi normal zamanında yayınlandığı gibi programın YouTube kanalında da yayınlanmıştır. Bu durum kitap yazma çalışması yürüten ve uzmanlaştığı bu alanda iş yeri açmayı planlayan müvekkilimi rencide etmesinin yanı sıra çok zor durumda bırakmıştır." dedi.

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