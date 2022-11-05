Okan Bayülgen’den bomba TOGG açıklaması! Ha bu da birilerine kapak olsun

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu'nun (TOBFED) düzenlediği Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi’nde konuşan Okan Bayülgen, Togg’un Türkiye için bir devrim olduğunu söyledi. Togg’un dev ekranını çok faydalı bulduğunu söyleyen Bayülgen, bu ekranın sürücülere pek çok kolaylık sağlayacağını belirtti.

Otomobillerin artık farklı bir teknoloji ile donatıldığına vurgu yapan Bayülgen, “Togg’un kokpitine baktığımızda diğer otomobil markalarında olmayan dev bir panel var. İnsanlar buradan film mi izleyecek diye soruyorlar? Bu büyük bir olay. O ekran hayatımızı kolaylaştıracak. Hayat artık o ekranda olacak. Milli otomobilimizin olması benim için büyük gurur. Milli gururumuz Togg’u otomotiv satış sonrası hizmetler sektöründeki akıllı platformumuz Otovınn ile buluşturursak hayatımız daha da kolaylaşacak" dedi.

"Tekrar araba alma zevkini yaşayacağım"

İstanbul trafiğinde araç kullanmaktan usandığını ve bu yüzden araç kullanmayı bıraktığını söyleyen Bayülgen, Togg’un o dev ekranına Otovınn kurarsam işte o gün araç kullanmaktan tekrar zevk alacağım” dedi.