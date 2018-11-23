Okaliptus yağının faydaları nelerdir?

Gribin belirtilerine göre okaliptüs yağının kullanımı da değişecektir. Eklem yerlerinizde ağrılar yaşıyorsanız buralara damlatarak masaj yapabilirsiniz. Veya ishaliniz varsa karın bölgenize damlatarak uygulayabilirsiniz. Solunum yolu problemleri için aromasını teneffüs edebilirsiniz.

Okaliptus yağını göğsünüze sürerek balgam söktürücü özelliğinden faydalabilirsiniz.

Okaliptus yağının vücudu serinletici etkisi bulunmaktadır. Böylece ateş düşürücü olarak da kullanılabilir. Koltuk altı ve baş bölgesine okaliptus yağını uygulamanın ateş düşürücü etkisi olduğu söylenmektedir.

Okaliptüs yağı, mikrop öldürücü özellikleri nedeniyle çürüklere, diş plağına, diş eti iltihabına ve diğer diş enfeksiyonlarına karşı çok etkilidir. Bundan dolayı gargara, diş macunu ve diğer diş hijyen ürünlerinin aktif bir bileşeni olarak bulunur.

Sıklıkla bağırsaktaki mikropları yok etmek için kullanılır. Araştırmalar, okaliptüs yağı içmenin vücudun çeşitli yerlerinde, özellikle kolon ve bağırsak gibi hassas bölgelerde ortaya çıkan bakteriyel, mikrobik ve parazit koşulların çoğunu önleyebileceğini gösteriyor.