0553 313 94 23

OKA’dan fotoğraf atölyesi faaliyeti

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), personellerine yönelik ikinci kez fotoğraf atölyesi faaliyeti düzenledi.

10 Eylül 2019 Salı 15:19
OKA’dan fotoğraf atölyesi faaliyeti

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), personellerine yönelik ikinci kez fotoğraf atölyesi faaliyeti düzenledi.


İlki nisan ayında Amasya’da düzenlenen atölyenin ikincisi “Doğa ve Manzara Fotoğrafçılığı” konusu ile Samsun’da gerçekleştirildi. Kalkınma ajanslarında faaliyetlerin bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması, tanıtım materyallerinin hazırlanması, görünürlüğün artırılması, ajans destek mekanizmaları kapsamında desteklenen projelerin fotoğraflanması konularındaki faaliyetleri yürüten birimlerde görevli personele yönelik olarak düzenlenen fotoğraf atölyesi 4-7 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.



“Teorik ve uygulamalı eğitim verildi”


OKA’nın davetlisi olarak Samsun’da bir araya gelen 15 katılımcıya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan tarafından fotoğraf tekniklerinin yanı sıra, doğa ve manzara fotoğrafçılığına dair teorik ve uygulamalı eğitim verildi. 4 günlük süreçte ayrıca, Atakum sahili, Kızılırmak Deltası ve Kuş Cenneti’nde, Bafra Kolay Turizm Merkezi’nde, Vezirköprü ilçesi ve Şahinkaya Kanyonu’nda alan gezileri ve foto safariler düzenlendi. Alan gezisi ve foto safari etkinliklerine bölgede kuş fotoğrafçılığı hobisi ile bilinen Samsun Bölge Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, uzun yıllardır Vezirköprü tarihi ile ilgili araştırmalar yapan türkçe öğretmeni aynı zamanda araştırma-inceleme, tarih, Türk tarihi kategorilerinde eserler yazmış Bünyamin Kıvrak ve Explorer Dağcılık Kulübünden Turgay Yalan da eşlik ederek bölge ve deneyimleri ile ilgili bilgiler paylaştı.


Etkinlik ile doğa ve manzara fotoğrafçılığına dair kazanımlar edildi ve katılımcılar için aralarındaki iletişimi güçlendirecek bilgi ve tecrübe paylaşımı ortamı sağlanmış oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:19
  1. fotoğraf
  2. doğa
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası
    1. Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör..
    2. Devrek şehir merkezinin nüfusu yeniden..
    3. Haluk Levent’ten, kanser hastası anne..
    4. Okuma sevdalısı minik Gülistan’a destek
    5. Şahinbey Ampute’nin Milli gururu
    6. Şahinbey Mehmetçiğin yanında
    7. İl Jandarma Komutanı Altıntaş’tan..
    8. Şehit babası Mehmet Demir son..
    9. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    10. 'Dur' ihtarına uymayan minibüste..
    11. Yatağan’ın Kırsal mahalle yolları..
    12. Kazada hayatını kaybeden Sakman’ın adı..
    13. Cizre Emniyet Müdürlüğü aşure günü..
    14. Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
    15. TBB'den doğalgaz santrali kredileri..
    16. Mısırlı gazeteciden, "Beni..
    17. ABD'li komutanlarla Ankara'daki..
    18. Tiyatroya başladığı sahnede uğurlandı
    19. Türk ve ABD askerlerinden Suriye..
    20. Köyde uyuşturucu operasyonu
    21. FETÖ üyesinin tahliyesine "tehlike..
    22. Besni’de Tekel depolarının yeri millet..
    23. Ankara’dan Hatay’a götürülen yabancı..
    24. Büyükşehir’den Balıklara yol
    25. Darbe girişimi davasında 4 sanık..
    26. Yazlık evlerin bakımında “yalıtım”..
    27. MSB: "Görüşmelere yarın, Akçakale’deki..
    28. MSB: "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan..
    29. İran'da kendini yakan kadın taraftar..
    30. Şehit yakınları ve Gazilerden..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!