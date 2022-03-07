OİB Mısır’a ihracatta hedef büyüttü

OİB aracılığıyla 17 Türk firması, başkent Kahire’de Mısırlı tedarik sanayi, after market, elektrikli araç, savunma sanayi, orijinal ekipman üretimi ve tedariki gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalara ikili görüşme imkanı buldu.

Bu yıl hedef 33 milyar dolar

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Türkiye otomotiv sektörü olarak Mısır’a ihracatımız, geçen yıl bir önceki seneye göre yüzde 22 artışla toplam 614 milyon dolar oldu. Bu başarımızı sürdürmek amacıyla düzenlediğimiz Mısır’a sektörel ticaret heyeti gezisi oldukça verimli geçti” açıklamasında bulundu.

Baran Çelik, son iki yıldır devam eden salgınla birlikte iş dünyasının, özellikle de otomotiv endüstrisinin çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını da belirterek, “Ancak yine de otomotiv endüstrisi 2021 yılını 29,3 milyar dolarla üst üste 16. kez ihracat lideri kapattı. Bu yıl için 33 milyar dolarlık bir hedef belirledik. Bu yılın ikinci yarısında çip krizinin de azalacağını öngörüyoruz. Otomotiv sanayi, teknolojik yeniliklerin hayata geçtiği özellikli bir alan. Elektrikli araçlar, sürücüsüz otomobillerin yer alacağı bir gelecek bizi bekliyor” diye konuştu.