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Ekonomi ÖİB, 31 taşınmazı satışa çıkardı
Ekonomi

ÖİB, 31 taşınmazı satışa çıkardı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 15 ildeki 31 ayrı taşınmazın satışını gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 11:37:00 -
ÖİB, 31 taşınmazı satışa çıkardı

Denizli ve Yalova’daki taşınmazlar için 2 Mart, Afyonkarahisar, Tokat ve Samsun’daki taşınmazlar için 3 Mart, Ankara Gölbaşı’ndaki taşınmazlar için 4 Mart, Ankara Yenimahalle’deki taşınmazlar için 8 Mart, Muğla Bodrum’daki taşınmazlar için 9 Mart’a kadar son teklifler alınacak. Son teklif verme tarihi, Erzincan, Gümüşhane ve Erzurum’daki taşınmazlar için 10 Mart, Kahramanmaraş, Muş ve Nevşehir’deki taşınmazlar için 11 Mart, Sivas ve Yozgat’taki taşınmazlar için ise 12 Mart olarak belirlendi.

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