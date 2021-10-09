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Ekonomi ÖİB, 27 bin metrekarelik taşınmazı satışa çıkardı
Ekonomi

ÖİB, 27 bin metrekarelik taşınmazı satışa çıkardı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından İstanbul ili, Kartal ilçesi Çavuşoğlu Mahallesinde bürüt 26 bin 958 metrekare yüzölçümlü taşınmaz satışa çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 11:06:00 -
ÖİB, 27 bin metrekarelik taşınmazı satışa çıkardı

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, 1/1000 ölçekli imar planına göre “Ticaret + Turizm + Konut Alanı” içinde E: 1,80, Hmaks: 80,00 metre imar fonksiyonu bulunan taşınmazın net parsel alanı 22 bin 452 metrekare. Son teklif verme tarihi 17 Aralık 2021 Çarşamba günü olan söz konusu taşınmaz lokasyon olarak Kartal’da yeni yapılmakta olan Millet Bahçesine komşu, bir tarafı adalar, diğer tarafı da suni gölet manzaralı, E5 karayolunun yan konumda bulunuyor.

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