ÖİB, 27 bin metrekarelik taşınmazı satışa çıkardı

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, 1/1000 ölçekli imar planına göre “Ticaret + Turizm + Konut Alanı” içinde E: 1,80, Hmaks: 80,00 metre imar fonksiyonu bulunan taşınmazın net parsel alanı 22 bin 452 metrekare. Son teklif verme tarihi 17 Aralık 2021 Çarşamba günü olan söz konusu taşınmaz lokasyon olarak Kartal’da yeni yapılmakta olan Millet Bahçesine komşu, bir tarafı adalar, diğer tarafı da suni gölet manzaralı, E5 karayolunun yan konumda bulunuyor.