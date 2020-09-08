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Ekonomi ÖİB, 24 ilde bulunan 49 taşınmazı satacak
Ekonomi

ÖİB, 24 ilde bulunan 49 taşınmazı satacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), 24 ilde bulunan 49 taşınmaz “satış” yöntemiyle özelleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:56:00 -
ÖİB, 24 ilde bulunan 49 taşınmazı satacak

Özelleştirme süreçlerine yönelik ÖİB’in yatırımcılara ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, Adana, Aydın, Ankara, Erzincan, Tunceli, İstanbul, Diyarbakır, Mersin, Konya, Afyonkarahisar, Gümüşhane, Van, Balıkesir, Bursa, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, Kocaeli, Kahramanmaraş, Tokat, Antalya, Kayseri, İzmir ve Muğla’da bulunan bazı taşınmazlara ilişkin ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle yapılacak. Gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırmayla sonuçlandırılabilecek.

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