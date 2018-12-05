ÖİB, 21 taşınmazın satışına onay verdi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre 4 ildeki 21 taşınmazın satışına onay verildi.05 Aralık 2018 Çarşamba 10:40
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), 4 ildeki 21 taşınmazın satışına onay verildi. ÖİB’in taşınmaz satışına ilişkin kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, Kütahya’da 17, Ankara’da Maliye Hazinesine kayıtlı 2, Artvin’de 1 taşınmazın, ayrı ayrı açık artırma, pazarlık ve satış yöntemi usulleriyle özelleştirilmesini kapsayan ihalede en yüksek teklifi veren şahıslara satılması kararlaştırıldı. TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı Samsun’daki taşınmazların da en yüksek teklifi veren şahıslara satışına onay verildi.
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