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Ekonomi ÖİB, 10 ildeki 20 taşınmazı satacak
Ekonomi

ÖİB, 10 ildeki 20 taşınmazı satacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 10 ildeki 20 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 21:38:00 -
ÖİB, 10 ildeki 20 taşınmazı satacak

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, özelleştirilecek taşınmazlar, Giresun, Kırşehir, Adana, Kütahya, Mersin, Zonguldak, Hatay, Erzincan, Muş ve Tokat illerinde yer alıyor. Özelleştirmelerde, her bir taşınmaz için farklı geçici teminat tutarı ve ihale şartnamesi bedelleri belirlendi. Son teklif verme tarihleri, taşınmazlara göre değişmekle birlikte 18, 19 ve 20 Ekim olarak tespit edildi. İhalelere katılacak teklif sahiplerinin, her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi almaları, ayrı teklif sunmaları ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri idareye son teklif verme tarihinde saat 18.00’e kadar elden teslim etmeleri gerekiyor

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