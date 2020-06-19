Ohotsk Denizi üstünde iki ülke arasında gerilim! Müdahale için Su-30, Su-35 ve MiG-31 konuşlandırdılar
Ohotsk Denizi üzerinde iki ülke arasında gergin anlar yaşandı. ABD B-52N bombardıman uçaklarını Rus jetleri engellemede bulundu. Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, ABD uçaklarına müdahalede bulunmaları için, Su-30, Su-35 ve MiG-31 savaş uçaklarının konuşlandırıldığını belirtti.
Rus jetleri, Ohotsk Denizi üzerinde uçan ABD B-52N bombardıman uçaklarına engellemede bulundu.
Rus Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Rus Hava Kuvvetleri'ne bağlı jetlerin, Ohotsk Denizi üzerinde uçan ABD B-52N bombardıman uçaklarına engelleme yaptığı belirtildi. Açıklamada uçakların Rus sınırını ihlal etmediği de belirtildi.
Açıklamada, "Rus sınırına önemli ölçüde yaklaşan ABD Hava Kuvvetleri uçaklarına, Rus hükümeti araçları tarafından sürekli kontrol edildi.' ifadesine de yer verildi.
Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, ABD uçaklarına müdahalede bulunmaları için, Su-30, Su-35 ve MiG-31 savaş uçaklarının konuşlandırıldığını belirtti.
Geçtiğimiz bir buçuk hafta içinde ABD, aynı bölgede Rus-ABD sınırı yakınlarında uçan Rusya'nın Tu-95MS stratejik bombardıman uçaklarına savaş jetleriyle 2 kez eşlik etti.
Kaynak: star.com.tr