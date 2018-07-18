OHAL'de terörle etkin mücadele: 70 bin terörist ve terör örgütü yandaşı tutuklandı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından devlet, Paralel Yapı'yı “Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)” tanımladı ve bu örgütle daha etkin mücadele için 20 Temmuz'da 3 ay süreyle “olağanüstü hal” (OHAL) kararı aldı. OHAL’in hükümete tanıdığı en önemli yetki Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi oldu. KHK’larla devletin tüm kurum ve kurumlarında bulunan paralel yapılanma ile etkin mücadele edildi.

OHAL kararı Anayasa'nın 120. maddesine dayandırıldı. Bu maddeye göre, hükümet 'şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması' sebepleriyle olağanüstü hal ilan etti ve OHAL’i üçer aylık sürelerle yedi kez uzattı.

OHAL UYGULAMALARINA İTİRAZ İÇİN KOMİSYON KURULDU

OHAL uygulamalarına itiraz için OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu. Komisyon, Temmuz 2017’de çalışmalarına başladı. Meslekten ihraç edilenler, üniversitelerden atılanlar haksızlığa uğradıkları ve işe iade edilmeleri gerekçesiyle bu komisyona başvurdu. Komisyon, bugüne kadar 21 bin 500 başvuruyu inceledi ve1300 işe iade, 18 bin 200 ret kararı aldı. Hükümet, komisyonun çalışmalarıyla mağduriyetlerin sona erdirildiğini açıkladı.

OHAL'DE KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI?

OHAL döneminde çıkartılan KHK sayısı 32’ye ulaştı. Bu kararnameler doğrultusunda resmi verilere göre 160 bin kişi hakkında gözaltı işlemi yapıldı, 70 binden fazla kişi tutuklandı, 155 bin kişi hakkında ‘silahlı örgüte’ üye olmak suçundan soruşturma açıldı.

İçişleri Bakanlığı, “Terör örgütü propagandası yaptığı” gerekçesiyle 45 bin 415 sosyal medya hesabını incelemeye aldı. Bu incelemeler sonrasında 17 bin 89 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

OHAL DÖNEMİNDE KAMUDAN KAÇ KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ?

2 yıllık OHAL süresince terör örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edilen 121 bin 311 kişi kamudan ihraç edildi. 5 bin 705’i akademik kadro olmak üzere üniversitelerden ihraç edilenlerin sayısı da 7 bin 80’e ulaştı. Birçok emeklinin rütbesi (asker olanların askeri rütbeleri, kamuda çalışanların ünvanları) geri alındı.

Bu kişilerin kamu ile ilişkisi olan herhangi bir görev alamayacakları, özel sektörde özel güvenlik ile ilgili işlerde çalışamayacakları da hükme bağlandı. FETÖ bağlantılı 64 özel eğitim kurumu (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise), 360 özel kurs ve etüd merkezi, 847 öğrenci yurdu, 47 özel sağlık merkezi, 15 özel vakıf üniversitesi, 2 konfederasyona bağlı 29 sendika, bin 419 dernek, 145 vakıf, 174 medya ve yayın kuruluşu kapatıldı. 985 ticari işletme de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Yerel seçimlerle işbaşına gelen terör örgütleriyle bağlantısı olan belediye başkanları görevden alındı. Türkiye genelinde 99 belediyeye kayyım atandı.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILI YAYIN KURULUŞLARI KAPATILDI

Türkiye’de OHAL KHK’ları ile terör propagandası yapan 70 gazete 20 dergi, 34 radyo, 30 yayınevi ve dağıtım şirketi ve 33 televizyon kanalı kapatıldı. FETÖ ve diğer terör örgütleriyle bağlantısı belirlenen 143 medya çalışanı cezaevine gönderildi.