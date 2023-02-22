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Ekonomi OHAL süresince işten çıkarma yasağı! Bakan Bilgin'den ücret desteği açıklaması
Ekonomi

OHAL süresince işten çıkarma yasağı! Bakan Bilgin'den ücret desteği açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, deprem bölgesinde OHAL süresince işten çıkarma yasağının getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 22:06:00 -
OHAL süresince işten çıkarma yasağı! Bakan Bilgin'den ücret desteği açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Deprem bölgesindeki emekçilerimizi korumak amacıyla OHAL süresince işten çıkarma yasağı uyguluyoruz” dedi.

"Kısa Çalışma Ödeneği ile ücret desteği veriyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesindeki emekçilerimizi korumak amacıyla OHAL süresince işten çıkarma yasağı uyguluyoruz. Bölgedeki işçilerimizin çalışamadıkları süre için Kısa Çalışma Ödeneği ile ücret desteği veriyoruz.

İşyeri deprem nedeniyle kapanmış olan ve işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelerimize günlük 133,44 Türk Lirası Nakdi Ücret Desteği veriyoruz. Sosyal Devlet şuuruyla deprem bölgesindeki emekçilerimizin yanında olup yaraları sarmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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