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OHAL raporu yayımlandı

OHAL uygulamasının, olası mağduriyetlerini gidermek adına teşekkül ettirilen “Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Raporu”nun sonuçları açıklandı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:49
OHAL raporu yayımlandı

 Harun Sekmen  İstanbul 

Siyasi iradenin postallar altında ezilmek istendiği ve terör örgütlerinin organize saldırılarına maruz kalındığı bir dönemde çıkarılan OHAL uygulamasının, olası mağduriyetlerini gidermek adına teşekkül ettirilen “Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Raporu”nun sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. 125 bin 600 kişinin komisyona başvurduğunun belirtildiği raporda, karara bağlanan 50 bin 500 dosyanın, 3 bin 750’sinin kabul, 46 bin 750’sinin ise reddedildiği kaydedilirken, 75 bin 100 dosya hakkında da işlemlerin devam ettiği vurgulandı. Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yapılan bireysel başvurularda büyük düşüş yaşandığı belirtilen raporda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türkiye aleyhine açılan davaları toptan reddettiğine dikkat çekildi.

AİHM’e başvuru azaldı

Raporda, komisyonun görev alanında olmamasına rağmen, 2 bin 400 dosyayı da incelediği belirtilirken, söz konusu başvurular hakkında ön inceleme kararı verildiği kaydediliyor. AYM’ye yapılan 70 bin 771 bireysel başvurunun, diğer başvuru yolları tüketilmediği nedeniyle yüksek mahkemece reddedildiğinin kaydedildiği raporda, 15 Temmuz sonrası AİHM’de, Türkiye aleyhine açılan 24 bin 600 davanın, benzer içerikli olanlarının da ‘İç hukuk yolları tükenmediği’ gerekçesiyle toptan reddedildiği vurgulanıyor.

Avrupa övgüyle bahsediyor

Raporda, Avrupa Konseyi yetkililerinin, komisyon çalışmalarından övgüyle bahsettiklerine de işaret ediliyor. 23 Ocak 2019 tarihi itibariyle komisyonun görev süresi 1 yıl daha uzatılırken, komisyon üyelerinin alanında uzman isimlerden oluştuğu ve son teknoloji ürünü teknik donanımın komisyon emrine verildiği belirtiliyor. Komisyon üyelerinin, hakim, uzman, müfettişlerden olmak üzere 250 personelin görev yaptığı da raporun sayfaları arasında ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 12:49
  1. İstanbul
  2. OHAL uygulaması
  3. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Raporu
  4. Anayasa Mahkemesi (AYM)
  5. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
  6. AYM
  7. AİHM
  8. Avrupa Konseyi

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