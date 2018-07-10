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‘OHAL’ mazereti kalmadı

Hükümetin 15 Temmuz darbesinin ardından özellikle terörle mücadele konusunda elini güçlendiren Olağanüstü Hal Uygulaması (OHAL), 28 Temmuz 2018 tarihi itibariyle son bulacak.

10 Temmuz 2018 Salı 11:15
‘OHAL’ mazereti kalmadı

Kur ve faiz artışında OHAL uygulamalarını gerekçe gösterenlerin bahanesi de böylece son bulacak. Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, yaptığı değerlendirmede “Seçim süreci bitti. Artık yatırımcının yatırımını, üreticinin üretimini tüm yönleriyle devam ettirme zamanı. Terör örgütleriyle mücadelede zafiyetin gösterilmemesi ve sınır ötesi operasyonlarının başarılı devam etmesi için OHAL getirilmişti. Devletimiz OHAL’in sadece kendi için olduğunu vatandaşı etkilemeyeceğini söylemişti. Nitekim bu süreçte iş dünyası üretimine, istihdamına, yatırımına devam etti. Kısa süreli siyasi istikrarsızlık yerini güçlü meclis ve hedeflerine odaklanmış Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine bıraktı. Bu güçlü ve hedeflerine odaklanmış sistemde artık OHAL’e de gerek kalmamıştır” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 11:15
  1. Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği
  2. TÜMSİAD
  3. yaşar doğan
  4. OHAL

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