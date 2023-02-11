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Gündem OHAL kapsamında yargı tedbirleri açıklandı
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OHAL kapsamında yargı tedbirleri açıklandı

Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 14:19:00 -
OHAL kapsamında yargı tedbirleri açıklandı

Deprem nedeniyle 10 ilde ilan edilen OHAL'e ilişkin yargıya yönelik düzenlemeler Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında açıklandı.

Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, deprem bölgesinde hırsızlık ve yağma suçunu işleyenlere yönelik gözaltı süresi 4 günden 7 güne çıkarıldı.

OHAL kapsamında, dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler 6 Şubat 2023'ten 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu.

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