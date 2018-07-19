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OHAL bitene kadar sakalını uzatacaktı… Kimse iplemedi!

CHP’li Aytuğ Atıcı, OHAL uygulaması bitene kadar sakalını uzatmış, OHAL’e tepki göstermek için düne kadar sakallarına dokundurmamıştı. OHAL ile terörün beli kırılıp, başta FETÖ ve PKK olmak üzere terör örgütleriyle etkili mücadele edilince, Atıcı’nın bu protestosunu kimse takmadı. Atıcı da OHAL’in son bulmasıyla sakalını kestirdi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:55
OHAL bitene kadar sakalını uzatacaktı… Kimse iplemedi!

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, OHAL'i 2 yıldır sakallarını uzatarak protesto ediyordu.

DHA'nın haberine göre, CHP'li Atıcı, OHAL'in kalkmasıyla birlikte sakallarını TBMM berberinde kestirdi.

TWİTTER'DA DUYURDU

Atıcı sakallarını kestireceğini Twitter üzerinden yaptığı "Onlar halkı hep kandırdı ama ben sözümde duruyorum! 19 Temmuz Perşembe günü saat 9:30'da TBMM berber salonunda sakalımı kestirerek iki yıldır sürdürdüğüm OHAL protestosuna son vereceğim." paylaşımıyla duyurmuştu.

TERÖRÜN BELİNİ KIRARAK MI HALKI KANDIRDILAR ATICI?

Hükümetin FETÖ'nün hain darbe kalkışmasından sonra ilan ettiği OHAL, terörle çok daha etkin mücadele edilmesini sağladı. Başta FETÖ olmak üzere, teröristlere ait iş yerleri ve finans kaynakları, OHAL vesilesiye devlete iade edildi ve teröristlerin para kaynağı kesildi. Özellikle FETÖ'cüler, finans kaynaklarının kesilmesiyle ya kaçmak, ya da devlete teslim olarak örgütlerinin iç yüzlerini anlattılar. 

KİMSE İPLEMEDİ

Atıcı'nın bu protestosunu, OHAL'in terörle mücadele gerekli olduğunu gören kamuoyu takmadı. 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 10:55
  1. Mersin
  2. OHAL
  3. Aytuğ Atıcı
  4. Aytuğ Atıcı sakal

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM5 dk önce
    Papaz kılıklı herif
  • Ali Ali 7 dk önce
    Papaza benzemişti...
  • AbdrhmanAbdrhman19 dk önce
    Kimin şeyinde sakal bırakmış. Ne kadarbüyük buluş maharet sanki
  • VeliVeli15 dk önce
    Demekki ohal ile pkk ve fetoya dokunulması diğerleri gibi bununda zoruna gitmiş eh ne diyelim zoruna gidenin borusuna gitsin
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