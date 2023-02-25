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Gündem Oğuzhan Uğur hesap vereceksin! Bircan Bali’den sert sözler
Gündem

Oğuzhan Uğur hesap vereceksin! Bircan Bali’den sert sözler

Bircan Bali sunuculuk yaptığı programda Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı. “Orada bir çocuk senin yüzünden yardım alamadıysa hesap vereceksin” diyen sunucu sıcak ofisinde algı yaparak AFAD’ı ve Kızılay’ı hedef alan Oğuzhan Uğur için sert konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 07:33:00 - 2023-02-25 07:40:20

Bircan Bali Oğuzhan Uğur'la ilgili sözleriyle gündeme geldi. "Hesap vereceksin Oğuzhan. 'Sahipsiz kaldım' dediğin yeri göstereceksin. Sıcak ofislerinizde, sahipsiz kaldık..." diyen Bircan Bali "Dünyaları yediniz bitirdiniz" iddiasında da bulundu.

Sunucu "Siz şu birlik olacağımız yerde nasıl ayrışacağımızı konuştunuz. Siyaset yapan ahlaksızdır şu dönemde" diyen Bircan Bali sinirlerine hakim olamadı ve "Siyaset yapan ahlaksızdır, vicdansızdır, geleceğin siyasetiyle uzaktan yakından ilgisi yoktur" dedi.

Ne olmuştu! 

Youtuber Oğuzhan Uğur, Sosyal medyada 'Baraj patladı' diye tweet atarak bölge halkını galeyana getirmişti. Barajın gerçekten patladığının sanan halk ve AFAD ekipleri bölgeye yardıma gitmekten vazgeçmişti. Baraj patladı haberi yalan çıkınca tekrar bölgeye giden AFAD ekibi 1'i çocuk 7 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. 

‘Baraj patladı’ yalanı 7 vatandaşımıza mal oldu! Yatacak yerin yok hesap vereceksin Oğuzhan Uğur
‘Baraj patladı’ yalanı 7 vatandaşımıza mal oldu! Yatacak yerin yok hesap vereceksin Oğuzhan Uğur

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‘Baraj patladı’ yalanı 7 vatandaşımıza mal oldu! Yatacak yerin yok hesap vereceksin Oğuzhan Uğur
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Yorumlar

Tayfun ergürsel

Bircan baliden medet umar hale geldiniz

Perihan çakıroğlu

ALLAH aşkına bu nasil bir sunucu
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