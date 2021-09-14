Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asıltürk, koronavirüs sonrası dün akşam Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Zatürre ve nefes darlığı problemi olan Asiltürk'ün son durumuna ilişkin Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Asiltürk'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini duyuran Kurdaş, "Oğuzhan Asiltürk Bey'in sağlık durumu düne göre çok daha iyi.. Toparlanma sürecine giriyor diyebiliriz.Allah cc şifa versin. Amin." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Asıltürk'ü kaldığı hastanede ziyaret etti.

Saadet Lideri, Asıltürk'e hastanede çok iyi baktıklarını belirterek "Şu anda dinleniyor. İstanbul'dan buraya gelmesi iyi olmuş. Sağlık Bakanı'na teşekkür ediyorum. Buradaki tüm personel de büyük ilgi gösteriyor. İnşallah birkaç gün içinde daha iyi bir noktaya geleceğini ümit ediyorlar. Şimdilik bir bakım altında." ifadelerini kullandı.