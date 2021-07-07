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Siyaset Oğuzhan Asiltürk'ün hamlesinin ardından Temel Karamollaoğlu harekete geçti!
Siyaset

Oğuzhan Asiltürk'ün hamlesinin ardından Temel Karamollaoğlu harekete geçti!

Saadet Partisinin Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün kurultay açıklamasının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu harekete geçti. Saadet Partisi'ndeki krizi yazan Bülent Orakoğlu, Genel Başkan Karamollaoğlu'nun eski başkanlar Mustafa Kamalak ve Recai Kutan'ı çağırarak toplantı yaptığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 20:27:00 -
Oğuzhan Asiltürk'ün hamlesinin ardından Temel Karamollaoğlu harekete geçti!

Saadet Partisi'nin ilk kongresinde kendi gözetiminde mevcut yönetime karşı liste çıkaracağını açıklayan Oğuzhan Asiltürk’ün, olağanüstü kongre için harekete geçip geçmeyeceğine gözler çevrilmiş durumda

Eski İstihbarat Müdürü ve Yeni Şafak Gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, bugünkü yazısında Saadet Partisi'ndeki krizi kaleme aldı.

"Saadet Partisi yönetimi CHP ve FETÖ'ye yaslanıyor" eleştirisi

Saadet'in CHP'ye ve FETÖ'ye yanaştığı eleştirilerini gündeme getiren Orakoğlu, eski başkanlardan Kamalak'ın FETÖ'ye "hizmet hareketi" denilen dönemde "Türkiye’nin en hayırlı hareketi" dediğini hatırlattı.

Orakoğlu, yazısında Kamalak ve eşinin Oğuzhan Asiltürk'e karşı çok ağır suçlamalarını içeren açıklamalarına yer verdi.

Karamollaoğlu, Kutan ve Kamalak'ı toplantıya çağırdı

SP’de, Asiltürk’ün olağanüstü kongre için yeterli imza toplayabileceği ancak kongrede yönetimi değiştirecek sayıya ulaşamayacağı yorumunun yapıldığını yazan Orakoğlu, partide yaşanan krizdeki son durumu paylaştı:

"Gazetecilerin “Olağanüstü kongre mümkün mü?” sorusuna yanıt veren Karamalloğlu, “Sadece genel idare kurulu ve benim bu konuda yetkim var. Benim öyle bir düşüncem yok. Olağanüstü kongreye gidecek bir noktada değiliz” açıklaması Saadet Partisi yönetiminin yapılması muhtemel olağanüstü kongreden çekindiğini gösteriyor.

Zira Asiltürk’ün Kudüs TV’de yaptığı açıklamalardan Karamollaoğlu’nun çok rahatsız olduğu ve acil olarak parti genel merkezine eski genel başkanlar Recai Kutan ve Mustafa Kamalak’ı çağırarak bir toplantı yapması bana göre önemli bir duruma işaret ediyor.

"Oğuzhan Bey bu davadan dönmez"

Millet İttifakı’nı savunan bazı yayın organları ve kalemler olağanüstü kongrede Oğuzhan Asiltürk’ün geri adım attığı veya atacağını savunuyorlar. Benim tanıdığım Oğuzhan Bey en yakınlarından bile bu konuda tenkit alsa bu davadan geri dönmez. Türk edebiyatının üstadı Necip Fazıl Kısakürek en beğenilen şiirinde ne demişti? Hadi ayağa kalk/Bitsin bu hasret/Surda bir gedik açtık/Mukaddes mi mukaddes/ Bitsin bu esaret, bu zillet!!!"

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