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Gündem Oğuzhan Asiltürk'ten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret
Gündem

Oğuzhan Asiltürk'ten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün kendilerini ziyaret ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 23:40:00 -
Oğuzhan Asiltürk'ten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ziyaret etti.

Ali Erbaş Twitter'dan paylaştı

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Sayın Oğuzhan Asiltürk'ü bugün Diyanet İşleri Başkanlığımızda misafir ettik. Nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

 

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Yorumlar

kütüphane yok artık

Atatürkçüler Nutuk' u, Erbakancılar Davam' ı hedaye ediyorlar. Sakın bana getirmeyin, gerekirse internetten bakarım; ki, bakmam.
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