Oğuzhan Asiltürk'ten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün kendilerini ziyaret ettiğini açıkladı.
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ziyaret etti.
Ali Erbaş Twitter'dan paylaştı
Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Sayın Oğuzhan Asiltürk'ü bugün Diyanet İşleri Başkanlığımızda misafir ettik. Nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.