Oğuzhan Asiltürk sağlık durumu nasıl? Oğuzhan Asiltürk korona mı oldu?

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sağlık durumuyla ilgili şikayeti sonrası hastaneye kaldırıldı. Kkoronavirüse (Kovid-19) bağlı zatürre ve nefes darlığı problemi olan Asiltürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin Ankara Şehir Hastanesinde sürdüğü öğrenildi.

Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumu nasıl?

Saadet Partisi, hastaneye kaldırılan Asiltürk'ün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Partiden yapılan açıklamada, Asiltürk'ün bugün İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlandığı, Ankara'ya getirilerek tedavi altına alındığı belirtildi. Doktorların gerekli tüm müdahaleleri yaptığı kaydedilen açıklamada, "Camiamız müsterih olsun, hamdolsun sağlık durumu şu an iyi durumdadır. Duamız ve temennimiz en kısa sürede tedavi sürecinin tamamlanarak taburcu olmasıdır" denildi.

Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, parti yönetimini eleştirerek kongre çağrısı yapmıştı. Partinin özelliğinin manevi değerlere bağlılığı olduğunu söyleyen Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk, buna uygun bir yönetim için liste hazırlayacağını açıklamıştı. Partiyi yönetenlerin sadece iktidarı eleştirdiklerini söyleyen Asiltürk, "Maddi ihtiyaçları da dikkate alacağız ama hedefimiz, toplumu ahlaki ve manevi değerlere yönlendirme çalışması olmalıdır." demişti.