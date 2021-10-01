Oğuzhan Asiltürk ve eşi, 13 Eylül'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesine getirilmiş, burada tedavi altına alınmıştı. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan’dın sonra camianın önemli isimlerinden biri olan Oğuzhan Asiltürk’ün cenaze töreni programı da belli oldu. Peki Oğuzhan Asiltürk’ün cenaze namazı nerede kılınacak? Oğuzhan Asiltürk’ün cenazesi nereden kalkacak? Oğuzhan Asiltürk nereye defnedilecek?

Oğuzhan Asiltürk cenaze namazı ne zaman nerede kılınacak?

Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesi yarın öğlen Hacı Bayram Veli Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.