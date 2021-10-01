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Gündem Oğuzhan Asiltürk nereye defnedilecek?
Gündem

Oğuzhan Asiltürk nereye defnedilecek?

Oğuzhan Asiltürk ne zaman defnedilecek? Oğuzhan Asiltürk’ün cenazesi nereden kaldırılacak? Oğuzhan Asiltürk, koronavirüse yakalanmıştı. Asiltürk zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Burada tedavisi süren Milli Görüş’ün önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk, hastanede vefat etti. Peki Oğuzhan Asiltürk nereye defnedilecek?

Yeniakit Publisher
2021-10-01 11:06:00 - 2021-10-01 11:07:05
Oğuzhan Asiltürk nereye defnedilecek?

Oğuzhan Asiltürk ve eşi, 13 Eylül'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesine getirilmiş, burada tedavi altına alınmıştı. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan’dın sonra camianın önemli isimlerinden biri olan Oğuzhan Asiltürk’ün cenaze töreni programı da belli oldu. Peki Oğuzhan Asiltürk’ün cenaze namazı nerede kılınacak? Oğuzhan Asiltürk’ün cenazesi nereden kalkacak? Oğuzhan Asiltürk  nereye defnedilecek?

Oğuzhan Asiltürk cenaze namazı ne zaman nerede kılınacak?

Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesi yarın öğlen Hacı Bayram Veli Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Oğuzhan Asiltürk kimdir nerelidir kaç yaşındadır? Oğuzhan Asiltürk hayatı biyografisi özgeçmişi
Oğuzhan Asiltürk kimdir nerelidir kaç yaşındadır? Oğuzhan Asiltürk hayatı biyografisi özgeçmişi

Biyografi

Oğuzhan Asiltürk kimdir nerelidir kaç yaşındadır? Oğuzhan Asiltürk hayatı biyografisi özgeçmişi

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