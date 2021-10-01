Oğuzhan Asiltürk ne zaman nerede toprağa verilecek? İşte Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze programı detayları...

Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan’ın yakın arkadaşı ve Milli Görüş’ün önemli isimlerinden biri olan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk vefat etti. Siyasilerden ve birçok kesimden taziye mesajları yayımlanırken Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze programı da merak konusu oldu. Peki Oğuzhan Asiltürk ne zaman ve nerede toprağa verilecek? İşte Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze programı detayları...

Oğuzhan Asiltürk bugün vefat etti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk bugün sabaha karşı 86 yaşında Ankara'da ahirete irtihal etti.

Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek

Eski İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze namazı yarın (2 Ekim Cumartesi) öğlen Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınacak namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Asiltürk'ün taziyeleri cuma namazı sonrası Saadet Partisi Genel Merkezinde kabul edilmeye başlandı

Oğuzhan Asiltürk kimdir?

Oğuzhan Asiltürk 25 Mayıs 1935'te doğdu. İlk ve ortaokulu, liseyi Malatya’da okudu. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır. Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.