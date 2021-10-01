  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Oğuzhan Asiltürk Hakk'a yürüdü
Gündem

Oğuzhan Asiltürk Hakk'a yürüdü

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Hakk'a yürüdü.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 09:57:00 - 2021-10-01 10:39:39
Oğuzhan Asiltürk Hakk'a yürüdü

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk vefat etti. Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Asiltürk, koronavirüs nedeniyle İstanbul’da rahatsızlanarak 13 Eylül’de ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Doktor oğlunun evinde rahatsızlanarak İstanbul’dan Ankara’ya kaldırılan Oğuzhan Asiltürk’e (86) doktorlar tarafından yapılan tetkikler sonucu zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı tanısı konulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay