Oğuzhan Asiltürk dualarla uğurlandı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu.

Virüse bağlı zatürre ve nefes darlığı yaşayan 86 yaşındaki Asiltürk, geçirdiği kardiyak arrest sonucu 1 Ekim sabahı hayata gözlerini yumdu.

Asiltürk'ün vefatının ardından siyaset dünyasından birçok isim taziye mesajlarını iletti. Asiltürk sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlandı.

Milli Görüş'ün Oğuzhan Abisi'ne veda için ailesi, dostları, meslektaşları ve sevenleri cenaze töreninde toplandı.

Asiltürk'ün cenazesi Hacıbayram Veli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Cenaze namazına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Erdoğan cenazede şu sözleri söyledi:

"Aziz kardeşlerim her şeyden önce musallada bulunan değerli büyüğümüz Asiltürk ağabeyimizi hakka uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. gençlik yıllarımızdan itibaren değerli büyüğüm Oğuzhan ağabeyimiz ile uzun yıllar bir arada olduk. Devlet adamlığından tutunuz siyaset içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti çok büyük gayretleri oldu.