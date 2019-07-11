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Oğulcan Çağlayan, yeni sezondaki hedeflerini açıkladı

- Çaykur Rizesporlu futbolcu Oğulcan Çağlayan:"Bu sene İsmail Kartal hoca ile inşallah iyi bir dönem geçirip Avrupa kupalarına katılma hakkını elde ederiz"- "Takım arkadaşlarım ve ben, kamp döneminden sonra Süper Lig'e iyi başlayıp aynı şekilde bitirmek istiyoruz"

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:26
Oğulcan Çağlayan, yeni sezondaki hedeflerini açıkladı

ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki futbolcusu Oğulcan Çağlayan, geçen sezon yakaladıkları çıkışı sürdürerek kenti Avrupa'da temsil etmek istediklerini belirtti.

Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Gazişehir Gaziantep ile Spor Toto Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan ve sözleşmesinin sona ermesiyle Çaykur Rizespor'a dönen genç futbolcu, mavi-yeşilli takımıyla Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 2019-2020 sezonuna hazırlanıyor.

Oğulcan Çağlayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rize'den sonra Erzurum'da sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürdüklerini söyledi.

Erzurum'da güzel bir kamp dönemi geçirmek istediklerini belirten Oğulcan, "Rizespor Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında iyi bir grafik ortaya koydu. Takım arkadaşlarım ve ben, kamp döneminden sonra Süper Lig'e iyi başlayıp aynı şekilde bitirmek istiyoruz." diye konuştu.


- "Süper Lig'i üst sıralarda bitirmek istiyoruz"


Oğulcan, teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal'ın takıma önemli katkılar vereceğine inandığını belirtti.

Bu yıl öncelikli hedeflerinin geçen yıl yakalanan başarının üstüne çıkmak olduğunu aktaran Oğulcan, şunları kaydetti:

"Bu yıl ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Takım için geçen sezonun ikinci yarısında Avrupa kupaları konuşuluyordu. O fırsatı kaçırdık ama umarım ben, takım arkadaşlarım ve aramıza yeni katılacak futbolcularla Rize şehrini Avrupa'da temsil ederiz. Geçen yıl takım buna yaklaşmıştı. Bu sene İsmail Kartal hoca ile inşallah iyi bir dönem geçirip Avrupa kupalarına katılma hakkını elde ederiz."

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:26
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  7. Spor Toto Süper Lig

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