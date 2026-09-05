  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Güvenlik Servisi'nin merkezine İHA saldırısı Ukrayna’nın gözü kulağı vuruldu Sevk yazısı ortaya çıktı! Denizolgun’un doktorundan çelişkili ifadeler Yunan basını, Ankara’nın haritalama yaptığını yazdı: Türkiye, tepki süremizi test ediyor Çankaya Belediye Başkanı Güner'in en yakınıydı... Köksal'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı! Kendinden olmayanı casus ilan ettiler! Katil İsrail'i eleştiren Rus tarihçi Şin Bet tarafından kaçırıldı! Gözler Merkez Bankası’nda Faiz beklenti anketi açıklandı Piyasaların beklediği veri açıklandı: Altın çakıldı Erdoğan: Geçmişiyle bağı kopanın inşa edebileceği bir istikbal yoktur Tahran-Amman hattında kılıçlar çekildi! İranlı Bakan Arakçi'den Ürdünlü mevkidaşına sert tepki! Gizli tanık konuştu! 'Zekeriya Öz iş adamından 500 bin dolar aldı'
Spor Oğulcan Çağlayan 11 yıl sonra Kayserispor’a döndü
Spor

Oğulcan Çağlayan 11 yıl sonra Kayserispor’a döndü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Oğulcan Çağlayan 11 yıl sonra Kayserispor’a döndü

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, son olarak Vanspor forması giyen eski oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor, hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan’ı renklerine bağladı.

11 YIL SONRA YENİDEN KAYSERİSPOR’DA

2015-2016 sezonunda da Kayserispor forması giyen Oğulcan Çağlayan, 11 yıllık aranın ardından yeniden sarı-kırmızılı ekibe döndü.

LİSANSI ÇIKARILDI

Transfer işlemlerinin ardından deneyimli futbolcunun lisansı da çıkarıldı. Oğulcan Çağlayan’ın yarın takıma katılarak Kayserispor’daki ilk antrenmanına çıkacağı belirtildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23