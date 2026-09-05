Oğulcan Çağlayan 11 yıl sonra Kayserispor’a döndü
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TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, son olarak Vanspor forması giyen eski oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor, hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan’ı renklerine bağladı.
11 YIL SONRA YENİDEN KAYSERİSPOR’DA
2015-2016 sezonunda da Kayserispor forması giyen Oğulcan Çağlayan, 11 yıllık aranın ardından yeniden sarı-kırmızılı ekibe döndü.
LİSANSI ÇIKARILDI
Transfer işlemlerinin ardından deneyimli futbolcunun lisansı da çıkarıldı. Oğulcan Çağlayan’ın yarın takıma katılarak Kayserispor’daki ilk antrenmanına çıkacağı belirtildi.