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Oğul Kılıçdaroğlu'ndan babasına ittifak uyarısı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, son dönemde yapılan ittifaklarla CHP'nin sosyal demokrat çizgisinden kaydığı uyarısında bulundu.

30 Eylül 2019 Pazartesi 09:51
Oğul Kılıçdaroğlu'ndan babasına ittifak uyarısı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu yeni çıkardığı "Gelişmekte Olan Demokrasilerde Siyasi Partiler ve Parti Stratejileri" kitabıyla ilgili konuştu. 

"CHP'nin merkeze kaydığı algısı var"

Geçtiğimiz yıl başlayan ve yerel seçimlerde de devam eden ittifak hakkında da konuşan oğul Kılıçdaroğlu, partiye uyarılar da yaptı.

Kerem Kılıçdaroğlu; "CHP'yi “sosyal demokrat, Kemalist bir siyasi parti” olarak tanımlıyorsunuz. Hala öyle mi sizce?" sorusuna şu cevabı verdi; "Evet, hala öyle, fakat sosyal demokrat kimliğini daha fazla ön plana çıkarmalı. Son seçimlerde kazanılan belediyeler bu kimliğin öne çıkması için çok önemli bir fırsat. Kurulan ittifakların bir sonucu olarak CHP'nin merkeze kaydığı algısı var. CHP'nin merkeze kaymasından ziyade, son yıllarda muhafazakâr partilerin katılımıyla oluşan toplumsal muhalefetin liderliğini yürüttüğü için böyle bir algı oluştu."

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 09:51
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Kerem Kılıçdaroğlu

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