OGS nedir HGS nedir? OGS-HGS farkı nedir?

OGS neden iptal edildi? Karayolları Genel Müdürlüğü, 31 Mart'tan itibaren Otomatik Geçiş Sisteminin (OGS) kaldırılarak, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin sadece Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsil edileceğini duyurdu.

OGS neden kaldırılıyor?

KGM'den yapılan açıklamada, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin, OGS ve HGS olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edildiği belirtildi.

Ücret toplamada iki sistemin olmasının, otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olduğuna işaret edilen açıklamada, iş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına, 31 Mart'tan itibaren OGS kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS üzerinden tahsilatına devam edileceği bildirildi.

OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemlerin alınacağı, OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz

HGS etiketi verileceği ve hesapların HGS'ye dönüştürüleceği aktarılan açıklamada, "Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir" denildi.

OGS'den HGS'ye geçiş nasıl yapılacak? OGS'den HGS'ye geçiş ücreti ne kadar?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1,2 milyon otomatik geçiş sistemi (OGS) kullanıcısının, 31 Mart tarihi itibarıyla hızlı geçiş sistemine (HGS) ücretsiz geçirileceğini duyurdu.

Karaismailoğlu, "Bunların yaklaşık 1,2 milyonu OGS, 15,8 milyonu ise HGS kullanıcısıdır. İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verilebilmesi adına 31 Mart'tan itibaren iki ayrı geçiş sistemi yerine tek geçiş sistemi uygulamasına geçilecek" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "Uygulama sistemi olarak da kullanıcıların yüzde 93'ünün tercih ettiği HGS sisteminde karar kılındı. Bu sayede hem kullanıcının tercih önceliği göz önünde bulundurulmuş olacak hem de geçiş sürecinde işlem sadeliği sağlanacak" diye konuştu.

Karaismailoğlu, dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcıların otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabileceğini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceğini aktardı.

OGS nedir HGS nedir?

Otomatik Geçiş Sistemi (OGS): Türkiye paralı yollarında kullanılan, para ödeme gişelerinde işlemlere hız kazandıran bir sistemdir. Ücret toplama işlevi gişelerde yer alan antenler aracılığı ile araç üzerindeki etiketin algılanması ve bu etiket ile ilişkilendirilmiş banka hesabından veya kredi kartından otomatik para tahsil edilmesi esasına dayanır. Böylelikle ödeme yapmak için duraksamaya gerek kalmadan gişelerden hızlı bir geçiş sağlanır.

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS): Boğaz Köprüleri ve Otoyol geçişlerinde ödemenin pasif RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisi kullanılarak gerçekleştirildiği Türkiye'de 17 Eylül 2012 tarihinde kullanılmaya başlanan bir ücretlendirme sistemidir. Ücret toplama işlevi gişelerde yer alan antenler aracılığı ile araç üzerindeki etiketin algılanması ve bu etiket ile ilişkilendirilmiş hesaptan tahsil edilmesi esasına dayanır. Böylelikle gişelerde ödeme yapmak için duraksamadan hızlı bir geçiş sağlanır. Sistemde ek olarak gişelerden geçen aracın dört farklı açıdan görüntüsünü çekerek sınıf ve plakasını tespit eden akıllı kameralar kullanılmaktadır.

OGS ile HGS farkı nedir?

İki sistem arasında belirgin bir fark bulunmuyor. OGS kullanıcıları HGS kullanıcılarından daha az. Bu sebeple HGS gişelerinde zaman zaman yoğunluklar olabiliyor. Aynı durum OGS gişelerinde olmuyor. İki ayrı sistem yerine tek sistemin kullanılmasıyla yoğunluğun ortadan kaldırılması planlanıyor. HGS kullanıcıları daha çok olduğu için sistemin HGS’den devam etmesine karar verildi.

OGS HGS nereden alınıyor?

OGS sistemi bankalardan alınıyor. Cihaz bedeli ve depozito sebebiyle HGS7yegöre OGS daha masraflıdır. Fiyat ise bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Bir bankada hesabınız varsa 50-60 lira arasında değişen bir rakam OGS için ödeniyor. HGS kartı ve etiketi ise çok daha uygun fiyatlı. 5 ila 15 liraya HGS almış olabiliyorsunuz.

OGS VE HGS yüklemesi nereden nasıl yapılır?

OGS ve HGS yüklemeleri PTT'nin yanı sıra bankalar üzerinden yapılabiliyor.