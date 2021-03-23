Öğretmenlik sözlü sınavları 2021 ne zaman yapılacak?
2021 öğretmen atama takvimi milyonlarca öğretmen tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuyla başlayan sözleşmeli öğretmenlik başvuru işlemleri 3 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek. Öğretmenler sözlü sınavlara katılacak. Peki, Öğretmenlik sözlü sınavları 2021 ne zaman yapılacak?
MEB 2021 öğretmen atama takvimini yayınlayarak başvuruda bulunan öğretmenlerin sözlü sınav, atama terciheri ve öğretmen atama sonuçlarının açıklanacağı tarihi yayınladı.
Öğretmenlik sözlü sınavları 2021 ne zaman yapılacak?
Öğretmen atama sürecinde sözlü sınavlar 17 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Sözlü sınav sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.