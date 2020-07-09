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Eğitim

Öğretmenlik sınavını kazananın ücretini devlet mi karşılayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılacağı tarihten, formasyona kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu. Öğretmen adaylarının merakla arattığı “Öğretmenlik sınavını kazananın ücretini devlet mi karşılayacak?” sorusunun cevabı da Ziya Selçuk’tan geldi. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 15:14:00 -
Öğretmenlik sınavını kazananın ücretini devlet mi karşılayacak?

Son dönemde en çok konuşulan konuların başında okulların ne zaman açılacağı konusu yer alıyor. Hem veliler hem de eğitimciler okulların durumlarını, ağustos ayında okulların ders başı yapıp yapmayacağını araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 31 Ağustos’ta açılıp açılmayacağı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda "Tabii Mobil Uygulması Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Okulların açılacağı tarih hakkında konuşan Bakan Selçuk, “Biz takvimi mevzuat gereği açıklamak zorundayız. 31 Ağustos'ta açılacak dediğimizde, 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz, sağlıkla sıhhatle bir ortam oluştuğunda bunu kesinlikle ortaya koymak istiyoruz. Şartlar elverişli olursa da 'Bunu o tarihte açacağız' demeye çalışıyoruz. Bütün planlarımızı buna göre yaptık" dedi.

 

Öğretmenlik sınavını kazananın ücretini devlet mi karşılayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bir formasyon gerektiğinde kim öğretmenlik sınavını kazanırsa biz ona bu eğitimi ücretsiz vereceğiz. Kimse buna para ödemek zorunda kalmayacak. YÖK ile uyumlu çalışma gerçekleştirildi. Bu yılın sonunda gelecek yılbaşında elinde belge olanlarında hak kaybı yaşamayacağı projeyi hayata geçirdik” dedi.

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