Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ikinci örnek soru kitapçığı, yayımlandı!
Millî Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na yönelik ikinci örnek soru kitapçığı, yayımlandığını duyurdu.
YENİ AKİT ANKARA
Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan duyuruda “19 Kasım 2022 tarihinde 81 ilde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na katılacak öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan Uzman ve Başöğretmenlik İkinci Örnek Soru Kitapçıkları, ayrı ayrı paylaşıldı. Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülünden, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ilişkin ilk örnek soru kitapçıkları 29 Ağustos'ta yayımlanmıştı” ifadeleri kullanıldı.