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Eğitim Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı çevrimiçi yapılacak
Eğitim

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı çevrimiçi yapılacak

Yeniakit Publisher
2023-10-04 10:33:00 -
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı çevrimiçi yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Kasım'da gerçekleştirilecek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı çevrimiçi olarak yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, güncellenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlandı.

25 Eylül tarihinde başlayan sınavın başvuru süreci, 4 Ekim 2023 Çarşamba günü Türkiye saati ile 23.59'da tamamlanacak.

Sınava başlama, 19 Kasım 2023'te Türkiye saati ile 10.00 - 13.00 saatleri arasında olacak. Çevrim içi sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek.

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak.
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Sınav tedbir hizmetinden faydalanmak isteyen ve sınav başvuruları esnasında sınav tedbir talep eden engelli adayların, sınavın çevrim içi olması ve tedbir uygulanacak engel türlerinin yeniden belirlenmesi nedeniyle 11 Ekim 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında https://basvuru.meb.gov.tr/ internet adresinden yeniden talepte bulunmaları gerekecek.

Sınav soru ve cevapları, 20 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

Sınav sonuçları, 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.

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