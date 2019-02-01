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Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi konuları ve sınav süresi nedir ÖSYM ÖABT

ÖSYM Başkanı Aygün, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) uygulanacak 18 alanda konu dağılımları ile sınav sürelerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı. Peki ÖABT'de soru sayısı kaç oldu? ÖABT sınav süresi ne kadar oldu?

01 Şubat 2019 Cuma 14:28
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi konuları ve sınav süresi nedir ÖSYM ÖABT

ÖSYM Başkanı Aygün, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi uygulanacak 18 alanda konu dağılımları ile sınav sürelerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Aygün: "ÖABT'de soru sayısı 50'den 75'e çıkarıldı. Cevaplama süreleri de sözel alanlar için 120 dakika, sayısal alanlar için 150 dakika olacak."

ÖSYM KPSS 2019 sınav takvimi

2019 KPSS başvuru tarihleri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklandı. Sınav takvimi içerisinde yer alan bilgiler kurum tarafından yayınlandı. 2019 KPSS başvuru tarihleri, sınavları, sınav sonuçları açıklanma tarihi. Genel Yetenek - Genel Kültür 2019 sınavı: Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 - 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 14 Temmuz 2019. Alan Bilgisi 2019 sınavı: Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 - 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2018. Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) - 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum). Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı: Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 - 15 Mayıs 2019. Geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 28 Temmuz 2019. 2019 KPSS sınav sonuçları: Tüm sınavlara dair sonuçlar tek bir gün içerisinde açıklanacak. ÖSYM sonuç tarihini açıkladı: 29 Ağustos 2018.

ÖABT'ye iki yeni bölüm eklendi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM arasında imzalanan protokol kapsamında 2019'da yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) uygulanacağı alanlara ilişkin açıklamalarda bulundu. ÖABT yapılacak alanlara iki yeni bölüm daha eklendiğini hatırlatan Aygün, bu kapsamda "İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği" ve "Beden Eğitimi Öğretmenliği" branşlarında 2019'da ÖABT'nin ilk defa uygulanacağını belirtti.

Aygün, 28 Temmuz 2019'da yapılacak toplam 18 ÖABT alanının şöyle olacağını aktardı: "Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce), Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği, Beden Eğitimi Öğretmenliği alanları."

Soru sayısı 50'den 75'e çıkarıldı

ÖSYM Başkanı Aygün, "ÖABT uygulanacak 18 alanda soru sayısı, 50'den 75'e çıkarıldı. Buna göre, tüm alanlarda konu dağılımları ile sınav süreleri yeniden düzenlendi." bilgisini verdi.

Yeni düzenlemelerin ÖSYM'nin web sayfasından adaylara sunulduğunu bildiren Aygün, şunları kaydetti: "ÖABT'de adaylara, Sınıf Öğretmenliği ve Yabancı Dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisi ile ilgili 45 soru, alan eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacak ve cevaplama süreleri de sözel alanlar için 120 dakika, sayısal alanlar için ise 150 dakika olacak."

İyi yeni alanın örnek soruları yayımlandı

Prof. Dr. Aygün, 2019 yılında ilk defa ÖABT uygulanacak "İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği" ve "Beden Eğitimi Öğretmenliği" branşları için hazırlanan örnek soruların da ÖSYM'nin internet sayfasında yayınladıklarını sözlerine ekledi.

Örnek soruları

2017-2018 yıllarında ÖABT konunuları şunlar olmuştu:

Türkçe,

İlköğretim Matematik,

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji,

Sosyal Bilgiler,

Türk Dili ve Edebiyatı,

Tarih,

Coğrafya,

Matematik (Lise),

Fizik,

Kimya,

Biyoloji,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,

Yabancı Dil (İngilizce),

Rehber Öğretmen,

Sınıf Öğretmenliği,

Okul Öncesi Öğretmenliği alanlarında yapılmıştır.

2019 yılında 2 yeni alan eklenmiştir;

Türkçe,

İlköğretim Matematik,

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji,

Sosyal Bilgiler,

Türk Dili ve Edebiyatı,

Tarih,

Coğrafya,

Matematik (Lise),

Fizik,

Kimya,

Biyoloji,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,

Yabancı Dil (İngilizce),

Rehber Öğretmen,

Sınıf Öğretmenliği,

Okul Öncesi Öğretmenliği

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği

Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında yapılacaktır. 

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 14:28
  1. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi konuları ve sınav süresi nedir ÖSYM

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