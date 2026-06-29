Öğretmenlerimize ve tüm çocuklarımıza hayırlı tatiller

Okullar tatile girdi. Çok şükür kazasız belasız başarılı bir dönem geçirdik. Darısı gelecek senelere.

Okullar bittikten sonra Diyanet İşleri Başkanlığının etkinliği başlamaktadır. Allah çocuklarımıza zihin açıklığı versin.

Yaklaşık bir buçuk ay sürecek olan Kur’an abdest ve namaz eğitimleri başlayacak. Burada cami görevlilerin bu eğitimlerde çok istekli olduklarını gördüm. Allah razı olsun.

Eğitimler verilirken çocukların oyun oynama istekleri de göz ardı edilmemektedir. Hocalarımız çocuklarimıza eğitim verirken onları halı saha gibi etkinliklere dahil etmektedirler. Çünkü çocuklar oyun ve eğitimle büyümektedirler..

Buraya gelmişken kamu yararına kurulmuş olan vakıf ve derneklerinde bu önemli olan eğitimin verdiklerini hatırlatmak isterim. Çocuklarımızı oralarada gönderebiliriz.

Bu kamu yararına kurulan vakıf ve derneklere örnek vermek isterim. Anadolu Gençlik Derneği, Medine Vakfı, Yavuzselim Vakfı vb. vakıf ve derneklerde çocuklarımızı eğitmek için eğitim faaliyetleri yapmaktadır. Allah kendilerinden razı olsun. Haklarında bilgi sahibi olmadığımız vakıf ve derneklerden uzak durmamız lazım gelmektedir.

Şöyle ki camilerimizde çocuklarımız kalabalık olduğundan özel yerler tercih edilebilir.

Camilerimizde kuran ilmihal bilgileri verilmektedir. Eğer camilere çocuklarımız gönderilecekse çocuklarımız anne babalar tarafından takip edilmelidir. Yoğunluktan dolayı çocuklar eğitimden es geçebilir. Bundan dolayı çocuklar takip edilmelidirler.

Camilerde ve özel yerlerde dini ve milli eğitimler alınırken anne babalarda buralarda alınan eğitimi evde tekrarlanması lazım gelmektedir. Çünkü buralarda alınan eğitimler sonra takip edilmediğinde unutulmaktadır.

Hayat iman ve cihattır...