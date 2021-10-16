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Yerel Öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı
Yerel

Öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde içerisinde geziye katılan kadın öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile panelvan çarpıştı. Kazada şarampole devrilen minibüste 10 öğretmen yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 23:19:00 -
Öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı

Kaza, Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Akçakale ilçesindeki okullarda görev yapan kadın öğretmenler, hafta sonu tatili için Şanlıurfadaki tarihi ve turistik mekanları görmek için İbrahim Tülek yönetimindeki 63 ADG 221 plakalı minibüsle yola çıktı.

Gezi dönüşünde yol yapım çalışmasının devam ettiği Akçakale girişinde sürücü Tülek'in kontrolünden çıkan minibüs, İbrahim Akın yönetimindeki 63 TF 511 plakalı panelvana çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 10 öğretmen sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralı öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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