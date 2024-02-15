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Eğitim Öğretmenlere verilen ilk yardım eğitimleri devam ediyor
Eğitim

Öğretmenlere verilen ilk yardım eğitimleri devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-02-15 06:58:00 -
Öğretmenlere verilen ilk yardım eğitimleri devam ediyor

İşyeri Sağlık Güvenlik ve Güvenlik Birimi ile Bayburt İlk Yardım Eğitim Merkezi koordinesinde gerçekleşen seminerlerde eğitim gören kursiyerleri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğretmenlere verilen teorik ve uygulamalı eğitimler hakkında bilgi aldı.

Suni solunum, kalp masajı, temel yaşam desteği, kalp krizi, trafik kazasında yaralanma gibi durumlarda hastalara nasıl müdahale edileceği konusunda verilen eğitimlere katılan Güney, eğitimlerin sorunsuz bir şekilde sürdüğünü bildirdi. Yaşanan bir afette, kazada ilk yardımın önemine dikkat çeken eğitmenler katılımcılara, hastaya doğru müdahale etmenin önemine değinerek, yapılacak müdahaleleri uygulamalı olarak gösterdiler.

Eğitimleri bir süre takip eden Güney, ilk yardım eğitimi alan kursiyer öğretmenlere başarılar, eğitmenlere de kolaylıklar diledi.

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