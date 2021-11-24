Öğretmenlere ilave hangi sosyal haklar verilecek? Öğretmen ek ders ücretine zam mı yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden 81 öğretmenle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında öğretmenlere bazı müjdeler vermek istediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "2023'e giderken, bir taraftan ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından olan mesleki-teknik eğitimi özendirirken diğer taraftan eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren adımları atmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerimizin sıkıntılarını kendi sıkıntımız görerek, şartları zorlama pahasına gereken her adımı atıyoruz. Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmelere gittik. Göreve yeni başlayan bir öğretmenimizin maaşı 470 lira iken Temmuz 2021 itibarıyla 5 bin 100 liraya yükseldi. 2002 yılında aynı öğretmenin aylık 60 saatten aldığı toplam ek ders ücreti 165 lira iken Temmuz 2021 itibarıyla bu rakam 1272 liraya çıktı. 2002 yılında ek ders ücretiyle bir öğretmenin eline toplam 635 lira geçerken bugün 6 bin 372 lirayı geçmektedir. Yine 2002'de bir öğretmenin eğitim-öğretim hazırlık ödeneği 175 lira iken bu sene itibarıyla bu rakam 1250 liraya ulaşmıştır.

3600 ek gösterge çıkacak mı?

Öğretmenlerimize bazı müjdeler vermek istiyorum. Haklarını güvence altına alacak bir öğretmenlik meslek kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek bu kanunla mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz. Artık yürüttükleri görev bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız haklar şimdiden hayırlı olsun."

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 Ek Gösterge çalışmalarında sona geldiklerini belirterek, çalışmayı ocak ayında meclise getireceklerini bildirdi.