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Eğitim Öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? Ek ders ücreti ne zaman verilecek?
Eğitim

Öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? Ek ders ücreti ne zaman verilecek?

Öğretmenlere ek ders ücreti ne zaman ödenecek? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yıl sonuna kadar yapılacak olan uzaktan eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, öğretmenlere yönelik ek ders ücreti konusunda da son dakika müjdesini verdi. Peki öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?

Yeniakit Publisher
2020-11-20 11:14:00 -
Öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? Ek ders ücreti ne zaman verilecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de uzaktan eğitim ile ilgili sorularına cevap verdi. Bakan Ziya Selçuk, kreşlerin kapanıp kapanmayacağı ile ilgili , "Bugün önemli bir açıklama olacak" dedi. Birinci sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek mi? sorusuna ise Bakan Selçuk, “Birlikte alınması bir karar. Riske girene kadar da bu çabamız devam ediyor. Ama riske girince yüz yüze öğretim ile ilgili duruyoruz. Burada öğretmenim ve öğrencim riske giriyor.” cevabını verdi. 

Bakan Selçuk stajlara ilişkin de "Çocuklarımızın haftada bir gün sınava gitmeleri de doğru değil, bunun için sınavları erteledik. Daha önce yapılan sınavlar geçerli olacak. 4 Ocak'ta okullar açıldığında hangi hafta neler yapılacak bakacağız." ifadesini kullandı.

Öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?

Bakan Selçuk, öğretmenlerin merakla müjdesini beklediği ek ders ücretlerine ilişin ise, "Öğretmenlerimiz bu süreçte çok daha fazla yoruluyor. Hepsinin ek ders ücreti bu dönemde de ödenecek." diyerek binlerce öğretmen için ek ders ücreti müjdesini verdi.

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