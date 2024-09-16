Öğretmenlere büyük jest!

Türkiye’nin önde gelen giyim markalarından Kiğılı, öğretmenler için özel bir kampanya başlatarak, eğitimcilerin giyim ihtiyaçlarına yönelik yüzde 10 ekstra indirim fırsatını duyurdu. Bu indirim, öğretmenlere hem kışlık hem de kaliteyi daha uygun fiyatlarla sunmayı hedefliyor.

Yüzde 10 ekstra indirim ayrıntıları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kiğılı’nın öğretmenler için hazırladığı bu özel indirim, mevcut sezon indirimlerine ek olarak geçerli olacak. Bu sayede, öğretmenler sezon indirimlerinden faydalandıktan sonra, fazladan %10 indirim hakkına da sahip olacaklar.

Bu avantajlı kampanya, 31 Aralık 2024 tarihine kadar sürecek. Kiğılı, kampanyadan faydalanmak isteyen öğretmenlerin belirli şartları yerine getirmeleri gerektiğini de belirtiyor.

Öğretmenlere yönelik bu cazip fırsat, hem kaliteli hemde hesaplı alışveriş imkanı sunarak büyük ilgi görüyor.