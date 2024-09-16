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Eğitim Öğretmenlere büyük jest!
Eğitim

Öğretmenlere büyük jest!

Yeniakit Publisher
2024-09-16 20:32:00 -
Öğretmenlere büyük jest!

Türkiye’nin en ünlü giyim markası, öğretmenlere özel hazırladığı dev indirim kampanyasını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kiğılı’nın öğretmenler için hazırladığı bu özel indirim, mevcut sezon indirimlerine ek olarak geçerli olacak. Bu sayede, öğretmenler sezon indirimlerinden faydalandıktan sonra, fazladan yüzde 10 indirim hakkına da sahip olacaklar.

Türkiye’nin önde gelen giyim markalarından Kiğılı, öğretmenler için özel bir kampanya başlatarak, eğitimcilerin giyim ihtiyaçlarına yönelik yüzde 10 ekstra indirim fırsatını duyurdu. Bu indirim, öğretmenlere hem kışlık hem de kaliteyi daha uygun fiyatlarla sunmayı hedefliyor.

Yüzde 10 ekstra indirim ayrıntıları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kiğılı’nın öğretmenler için hazırladığı bu özel indirim, mevcut sezon indirimlerine ek olarak geçerli olacak. Bu sayede, öğretmenler sezon indirimlerinden faydalandıktan sonra, fazladan %10 indirim hakkına da sahip olacaklar.

Bu avantajlı kampanya, 31 Aralık 2024 tarihine kadar sürecek. Kiğılı, kampanyadan faydalanmak isteyen öğretmenlerin belirli şartları yerine getirmeleri gerektiğini de belirtiyor.

Öğretmenlere yönelik bu cazip fırsat, hem kaliteli hemde hesaplı alışveriş imkanı sunarak büyük ilgi görüyor.

4
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Yorumlar

SELAMİ

Fiyatlar o kadar uçuk ki değil yeni biley almak eldekileri korusak şükür

Muco

2000 tl ye tişört satan yer yüzde 10 indirim yapsa ne olur
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