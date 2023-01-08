Ögretmenlerden z kuşağı hamlesi

Ankara’daki Şehit Oğuzhan Yaşar İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan öğretmenler, “Z kuşağı” öğrencileriyle aralarındaki teknolojik farkları gidermek amacıyla, “Z Kuşağı Öğretmenleri” isimli Erasmus+KA101 projesi geliştirdi.

Proje kapsamında, İspanya’nın Malaga ve Çekya’nın Prag şehirlerinde iletişim, işbirliği, yaratıcılık, yenilikçilik ile teknoloji becerileri gibi noktalarda eğitim alan ve atölye çalışmalarına katılan öğretmenler, okullarına dönerek öğrendiklerini uygulamaya başladı.

Öğrencileriyle aralarındaki iletişimin daha kuvvetli hale geldiğini dile getiren rehberlik öğretmeni Yurdagül Doğuş, eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Projelerinin yazım sürecinin 2019’da başladığını belirten Doğuş, “Z Kuşağı Öğretmenleri” adını verdikleri projeleriyle okullarının kapasitesini geliştirmeyi, öğretmen niteliklerini artırmayı ve öğrencilerinin 21’inci yüzyıl becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bugünün çocuklarıyla aramızda boşluk var

Okullarında birden fazla proje yürüttüklerine bildiren Doğuş, özellikle “Z kuşağı” ile aralarındaki iletişim dilini sağlıklı hale getirmek amacıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Raporlara ya da araştırma verilerine baktığımızda, yaşanan temel sorun, dünün öğretmenlerinin bugünün çocuklarının dijital ihtiyaçlarına cevap verememeleri. Raporlar ve araştırmalar bunu gösteriyor. Biz dünün öğretmenleriyle bugünün çocukları arasında bir boşluk, bir mesafe var.”

Öğrencileri de bu eğitimlere dahil ettiklerini ve Erasmus projesi kapsamında, Avrupa’da çeşitli ülkelere götürdüklerini aktaran Doğuş, “11-14 yaş arasındaki çocuklar, çocukluktan ergenliğe geçiş aşamasındadır. Bu çocuklar, erken yaşlarında bu fırsatla tanışmanın karşılığını yaşamları boyunca görecekler” diye konuştu.

Öğretmenlik anlayışına farklı bir bakış açısı

Velilerin de uygulamadan memnun olduğunu dile getiren Doğuş, çalışmalarla öğretmen arkadaşlarının da büyük kazanımlar elde ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Öğretmen arkadaşlarımız, öğretmenlik anlayışlarına farklı bir bakış açısı getirdiklerini ifade ediyorlar. Teknolojiden korktuğunu söyleyen arkadaşlarımız vardı. Onlar da bu çalışmalarla teknolojiyle barıştıklarını söylüyorlar. Branşlarının içine teknolojiyi dahil ettiklerini ve sınıf içerisinde bu uygulamaları kullandıklarını ifade eden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Üstelik sadece kendi okulumuzda değil, bu eğitimleri gerçekleştirdiğimiz meslektaşlarımızdan da pozitif geri dönüşler alıyoruz.”