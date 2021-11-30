  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Öğretmenlerden ara tatilde mesleki gelişim programlarına yoğun ilgi
Eğitim

Öğretmenlerden ara tatilde mesleki gelişim programlarına yoğun ilgi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci ara tatilinde, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına yoğun ilgi gösterdiğini, öğretmenlerin 679 bin 386’sının en az bir eğitim içeriğini tamamlayarak sertifika aldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 21:19:00 -
Öğretmenlerden ara tatilde mesleki gelişim programlarına yoğun ilgi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ara tatilde öğretmenlerin mesleki çalışmaları, uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirildi. Süreleri 40 ile 180 dakika arasında değişen 16 farklı eğitim içeriğine, EBA Platformu üzerinden erişim sağlandı. Beş gün planlanan eğitimlere yoğun talep geldi. Bu nedenle hafta sonu da dahil edilerek süre, yedi güne uzatıldı. Bir haftanın sonunda öğretmenlerin 679 bin 386’sı en az bir eğitim içeriğini tamamlayarak sertifika aldı. Bazı öğretmenler, kendi istekleriyle birden çok eğitime katıldı. Böylelikle 15-21 Kasım tarihlerinde tamamlanan toplam sertifikalı eğitim sayısı 886 bin 233’e yükseldi.

“Öğretmenlerimize destek olmayı sürdüreceğiz”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimlerle ilgili şunları kaydetti: “Öğretmenlerimizin mesleki gelişimi bizim en önem verdiğimiz konular arasında. Bu nedenle 1-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 20. Milli Eğitim Şûrası’nda ele alacağımız 3 ana konudan birini de öğretmenlerin mesleki gelişimi olarak belirledik. 1 milyon 200 bin öğretmenimizin ihtiyaç ve ilgi duyduğu her konuda eğitim programlarıyla onlara destek olmayı sürdüreceğiz.” Bakan Özer, öğretmenlerin herhangi bir alanda zaman ve mekandan bağımsız şekilde eğitim almalarını sağlamaya yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, her zaman öğretmenlerin yanında olacaklarını vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3600 ek göstergede tarih belli oldu
Ekonomi

3600 ek göstergede tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlandığını belirterek "İnşallah ocak ayında TBMM'ye geti..
Ali Babacan'dan skandal seçim vaadi!
Eğitim

Ali Babacan'dan skandal seçim vaadi!

Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı DEVA Partisi LGBT sapkınlığını okullara sokma hedefini resmen açıkladı. DEVA Partisi, iktidar olma..
Türk SİHA'larının iletişimine milli dokunuş!
Teknoloji

Türk SİHA'larının iletişimine milli dokunuş!

Türk SİHA'larının en kritik parçalarından biri olan anten sistemleri yerli ve milli imkanlarla üretildi. "Söz konusu antenleri hali hazırda ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay