  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
‘Tüm imkanlar seferber edildi’
"Her yıl aynı iftira" diyen Bayraktar: Yargıya taşıyacağım
Piyasaları etkilemesi bekleniyor! FED'den flaş adım
Benfica'dan Galatasaray ve Beşiktaşlıları üzen açıklama
Eğitim Öğretmenler ücretsiz PCR testini nerede nasıl yaptıracak?
Eğitim

Öğretmenler ücretsiz PCR testini nerede nasıl yaptıracak?

Öğretmenlere ne zamandan itibaren PCR zorunlu? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 88 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Aşı olmayanların sayısı ise 19 milyonun üzerinde. 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlamadan önce pek çok öğretmen ve okul çalışanı PCR testinin ne zamandan itibaren zorunlu olacağını araştırmaya başladı. Peki, PCR testi öğretmenler için ücretli mi? PCR testi nerede yapılıyor? Öğretmenler ücretsiz PCR testini hangi hastanelerde yaptırabilir?

Yeniakit Publisher
2021-08-21 10:58:00 -
Öğretmenler ücretsiz PCR testini nerede nasıl yaptıracak?

Koronavirüs salgını sebebiyle okullarda son bir buçuk yıldır yüz yüze eğitim kısıtlı olarak yapıldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı ise yüz yüze eğitim ile başlayacak. Öğretmen ve okul çalışanlarına yönelik getirilen PCR testi sebebiyle pek çok kişi bu testlerin ücretlerini ve yapılacağı yerleri araştırmaya başladı. Peki, PCR testi öğretmenlere ücretli mi olacak?

Öğretmenler ücretsiz PCR testini nerede nasıl yaptıracak?

19 Ağustos'ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz” açıklaması yapmıştı. Bu açıklamanın ardından öğretmenler ve okul çalışanları PCR testini nerede nasıl yaptırabileceklerini araştırmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitim kapsamında istenecek zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını açıkladı.

“Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak" cevabını verdi.

Aşı olmayanlara PCR zorunlu mu? Kimler ne zaman PCR testi yaptırmak zorunda?
Aşı olmayanlara PCR zorunlu mu? Kimler ne zaman PCR testi yaptırmak zorunda?

Yaşam

Aşı olmayanlara PCR zorunlu mu? Kimler ne zaman PCR testi yaptırmak zorunda?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay