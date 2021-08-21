Koronavirüs salgını sebebiyle okullarda son bir buçuk yıldır yüz yüze eğitim kısıtlı olarak yapıldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı ise yüz yüze eğitim ile başlayacak. Öğretmen ve okul çalışanlarına yönelik getirilen PCR testi sebebiyle pek çok kişi bu testlerin ücretlerini ve yapılacağı yerleri araştırmaya başladı. Peki, PCR testi öğretmenlere ücretli mi olacak?

Öğretmenler ücretsiz PCR testini nerede nasıl yaptıracak?

19 Ağustos'ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz” açıklaması yapmıştı. Bu açıklamanın ardından öğretmenler ve okul çalışanları PCR testini nerede nasıl yaptırabileceklerini araştırmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitim kapsamında istenecek zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını açıkladı.

“Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak" cevabını verdi.