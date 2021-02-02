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Gündem Öğretmenler ne zaman aşılanacak? Öğretmenler korona aşısını ne zaman vurulacak?
Gündem

Öğretmenler ne zaman aşılanacak? Öğretmenler korona aşısını ne zaman vurulacak?

Koronavirüs aşılar devam ediyor. Çin”den getirlen korona aşıları ilk önce sağlık çalışanlarından başlanmıştı. 14 Ocak’ta başlanılan korona aşısında şuana kadar 2 milyonun üzerinde aşılanmayapıldı. Yaş ve risk gruplarına göre aşılamalara devam edilirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenlerin ne zaman aşılacağına ilişkin takvimi açıkladı. Peki öğretmenler ne zaman aşılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 10:24:00 - 2021-02-02 12:46:31
Öğretmenler ne zaman aşılanacak? Öğretmenler korona aşısını ne zaman vurulacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakan Ziya Selçuk, “Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğretmenlerimiz için de aşı uygulaması planlanmaktadır. Öğretmenler şubat ayı içerisinde aşılanmaya başlanacak'' dedi.

Bakan Selçuk şunları söyledi: “Köy okullarımızı tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik. 1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. 1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek"

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