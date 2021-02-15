Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır okullarına hasret kalan milyonlarca öğrenci 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başladı. 15 Şubat Pazartesi günü köy okullarında ve anaokullarında yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart'ta ise yurt genelinde ilkokul, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Öğretmenler ne zaman aşı olacaklarını araştırmaya başladı. Peki, öğretmenler ne zaman aşı olacak?

Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenlere ne zaman korona aşısı yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ikinci yarıyılın başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Şu an itibarıyla köylerimizde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlarken, diğer öğrencilerimiz de ekranların karşısında yerlerini aldı. İkinci yarıyılın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu hafta itibarıyla ülkemizin bütün köylerindeki öğrencilerimizi okullarına kavuşturmanın ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız, 1 Mart'ta okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde salgının yaygınlık durumuna göre belirlenen ölçütler uyarınca okul risk değerlendirmesi yapılarak tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açma konusunda da ilin kendi koşulları doğrultusunda kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz" dedi.

Aşı takvimiyle ilgili veren Bakan Selçuk, "Sınıf, öğretmenler odası, okul bahçesi gibi bir okul binasında aklınıza gelebilecek her ortak kullanım alanı için ayrı ayrı kurallar belirledik. Kılavuzun yayımlanmasının hemen ardından okullarımızın hijyen şartlarının iyileştirilmesi adına 'Okulum Temiz' belgelendirme programını yürürlüğe aldık. Bugün itibariyle okulların yüzde 98,2'sini oluşturan 49 bin 361 okulumuz, 'Okulum Temiz' belgesiyle yüz yüze eğitime hazır hale geldi. Bunların yanında okulla bir bağı bulunan herkesin HES uygulaması ile Kovid-19 virüsüne yakalanmış olması ve temaslı olma durumları okul müdürlerine bildirilmektedir. Hepiniz gibi bizim de bu tedbirler içinde son derece önemli bulduğumuz bir konu da öğretmenlerimize aşı uygulaması. Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığına iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubatın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak” dedi.